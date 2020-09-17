Москва, , 15:47 — REGNUM Законопроект, уточняющий администрирование налогов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Законопроектом предусматриваются меры по совершенствованию налогового администрирования, а также по уточнению отдельных положений Налогового кодекса РФ, затрагивающих вопросы налога на добавленную стоимость (НДС), акцизов, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственной пошлины, земельного налога, налога на имущество физических лиц и страховых взносов.

В частности, предлагается дополнить статью 85 НК положениями, устанавливающими обязанность Пенсионного фонда России (ПФР) сообщать в ФНС России сведения о лицах, относящихся к ветеранам боевых действий, сведения о которых размещены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Также предлагается в целях предоставления права на применение налоговой ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% налогоплательщикам, реализующим иностранным покупателям товары в виде водных биологических ресурсов, добытых в исключительной экономической зоне Российской Федерации или произведенных из них товаров, а также права на налоговые вычеты, дополнить статью 147 НК пунктом, согласно которому местом реализации данных товаров будет признаваться территория Российской Федерации, если в момент начала отгрузки и транспортировки указанные товары находятся в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Законопроектом предусматривается установление обязанности по опубликованию сведений о свидетельствах о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом (операции с денатурированным этиловым спиртом) в электронно-цифровой форме в информационной системе общего пользования ФНС России.

Кроме того, предполагается дополнить перечень периодов, за которые индивидуальные предприниматели не уплачивают за себя страховые взносы, периодами содержания их под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы.