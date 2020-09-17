Бишкек, , 15:43 — REGNUM В январе — июле 2020 года фермерские хозяйства Киргизии произвели 215,9 тысяч тонн мяса в живой массе, что на 2,6 тысячи тонн или на 1,2% больше показателя аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

Отмечается, что наибольший темп производства мяса наблюдается в хозяйствах Джалал-Абадской области — увеличение на 2,3%, в Иссык-Кульской области — на 1,8% и в Чуйской области — на 1,2%.

Также стало известно о том, что за семь месяцев текущего года производство молока в республике достигло 960,1 тысячи тонн, что почти на 21,5 тысячи тонн или на 2,3% больше прошлогоднего показателя.

Больше всего надои молока выросли в Нарынской области — на 4,6%, в Джалал-Абадской области — 103,1%, в Иссык-Кульской области — на 2,7% и в Чуйской области — на 2,1%.

Рост производства молока в Киргизии происходит за счет увеличения поголовья коров на 22,6 тысячи голов и увеличения удоя в среднем на 2,7 кг от каждой коровы.