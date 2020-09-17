Москва, , 15:40 — REGNUM В третьем квартале 2021 года будет открыт торгово-развлекательный центр «Павелецкая плаза», сообщает 17 сентября сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Объект расположен на площади перед Павелецким вокзалом. Уже на 50% и более выполнены земляные работы, устройство распорной системы и подземные виды работ, а также возведение монолитных железобетонных конструкций и устройство наружных стен.

Открытие объекта намечено на третий квартал 2021 года. В компании, реализующей проект, отметили, что работы ведутся с соблюдением заявленных сроков.