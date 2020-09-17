Орел, , 15:38 — REGNUM 3,5 млрд рублей направят на завершение строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. 16 сентября подписано постановление правительства региона, предусматривающее в 2021—2024 годах выделение субсидии на завершение строительства медцентра-долгостроя, получившего в местных СМИ название «титаник».

»Нормативно-правовой акт предусматривает направление бюджетных инвестиций из областного бюджета в объект капитального строительства государственной собственности Орловской области из расчета общего (предельного) объема субсидий в объект капитального строительства 3 500 млн рублей, в котором областная финансовая составляющая на проектно-изыскательские работы в 2021 году определена в сумме в 22,9 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2022 году на реализацию проекта направят 1 млрд рублей, в том числе 950 млн из федерального бюджета, в 2023 — ещё 2 млрд рублей, в том числе прогнозные поступления средств федерального бюджета составят 1,9 млрд рублей. В последний год реализации проекта субсидия составит 477,1 млн рублей, основная часть — 453,2 млн — также поступит из федерального бюджета.

По расчётам властей, завершение строительства медцентра позволит лечить около 12 тыс. пациентов в год, а также передислоцировать в него 350 коек, расположенных в действующих корпусах областной больницы.

Строительство медицинского центра, о котором идет речь, «переживает» уже четвёртого губернатора Орловской области: начали его строить в 2008 году при Егоре Строеве, при Александре Козлове объект называли крайне важным для региона, Вадим Потомский, который просил журналистов не называть объект «Титаником», обещал его сдать к юбилею Орла, который отметили в августе 2016 года. В 2017 году, когда в регион после досрочной отставки Потомского пришёл Андрей Клычков, выяснилось, что денег на завершение скандального объекта, который успел обрасти и уголовными делами, нет.