Москва, 17 сентября 2020, 15:38 — REGNUM Правительство РФ могло бы изыскать деньги на лечение детей и без введения в России прогрессивной шкалы налогообложения. Об этом корреспондент ИА REGNUM 17 сентября заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал слова министра финансов России Антона Силуанова о том, что средства, которые получит бюджет после повышения ставки налогообложения (около 60 млрд рублей) частично пойдут «на помощь детям в лечении сложных дорогостоящих болезней».
Как пояснил экономист, скорее всего, объективно изыскать дополнительные 60 млрд руб. в пользу детей можно было и иным способом, осуществив должный контроль деятельности внебюджетных фондов.
Поэтому, как пояснил экономист, возникает вопрос: величина ежемесячно перечисляемых работодателями по стране страховых взносов в части ФОМС не достаточна для обеспечения страховой защиты не только работающих сотрудников, но и их детей?
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ахмадеев объяснил, почему вводимая в России прогрессивная шкала налогообложения способна обеспечить справедливость налогообложения по НДФЛ.
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