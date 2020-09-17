Москва, , 15:38 — REGNUM Правительство РФ могло бы изыскать деньги на лечение детей и без введения в России прогрессивной шкалы налогообложения. Об этом корреспондент ИА REGNUM 17 сентября заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал слова министра финансов России Антона Силуанова о том, что средства, которые получит бюджет после повышения ставки налогообложения (около 60 млрд рублей) частично пойдут «на помощь детям в лечении сложных дорогостоящих болезней».

Нищие и неблагодарные Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пояснил экономист, скорее всего, объективно изыскать дополнительные 60 млрд руб. в пользу детей можно было и иным способом, осуществив должный контроль деятельности внебюджетных фондов.

«Во-первых, до сих пор не решена проблема, связанная с реформированием действующего пенсионного законодательства в стране, — пояснил Ахмадеев. — Дискуссии о ее реформировании ведутся давно, а величина накопительной части пенсии на протяжении последних пяти лет является замороженной для работающей категории граждан. Денежные средства работодатели исправно перечисляют в бюджет данного фонда. Во-вторых, в составе уплачиваемых работодателями ежемесячных обязательных страховых взносов (совокупно уплачивается по базовой ставке 30% с работников) включены взносы в ФОМС».

Поэтому, как пояснил экономист, возникает вопрос: величина ежемесячно перечисляемых работодателями по стране страховых взносов в части ФОМС не достаточна для обеспечения страховой защиты не только работающих сотрудников, но и их детей?

«В частности, по данным ФНС России всего страховых взносов поступило в бюджет государства за 2019 год в размере 7 037 млрд рублей, из которых на ФОМС пришлось 1 323 млрд рублей», — призвал не забывать Ахмадеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ахмадеев объяснил, почему вводимая в России прогрессивная шкала налогообложения способна обеспечить справедливость налогообложения по НДФЛ.

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