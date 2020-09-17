Москва, , 15:33 — REGNUM Российские дилеры KIA в России начнут продажи кроссовера Sorento нового поколения 15 октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте «АвтоВзгляд».

Стоимость топовой версии обновлённого Sorento составит 3,1 млн рублей, а базовой комплектации Comfort — 2,32 млн рублей.

Для покупателей будут доступны модификации авто как с пятиместной компоновкой салона, так и с семиместной.

В линейке агрегатов кроссовера будут присутствовать два мотора на выбор. Первый из них — атмосферный движок производительностью 180 «лошадей» объёмом 2,5 л, работающий в паре с 6-скоростным «автоматом», а второй — турбодизель мощностью 199 л. с., сочетающийся с 8-скоростным «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. Для автомобиля доступен как передний, так и полный привод.

Напомним, в августе 2020 года объём продаж компаний Hyundai и KIA на европейском рынке вырос на 3,3%, до 73 391 автомобиля.

Читайте также: Kia Motors из-за коронавируса остановила работу двух заводов в Южной Корее