Москва, 17 сентября 2020, 15:28 — REGNUM Вводимая в России прогрессивная шкала налогообложения способна обеспечить справедливость налогообложения по НДФЛ, поскольку плоская шкала 13% выравнивает налоговые обязательства физических лиц независимо от величины полученного дохода в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев.
Он призвал не забывать, что речь о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения ведется практически с того момента, когда в 2001 году была введена плоская 13-процентная ставка НДФЛ. И все эти годы дискуссии шли о сумме полученных «сверхдоходов» гражданами и размером повышенной ставки.
Проблема, как пояснил экономист, в другом — какова должна быть шкала ставок по НДФЛ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за I полугодие 2020 года величина среднемесячной номинальной заработной платы по России составила порядка 50 тысяч рублей.
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