Москва, , 15:28 — REGNUM Вводимая в России прогрессивная шкала налогообложения способна обеспечить справедливость налогообложения по НДФЛ, поскольку плоская шкала 13% выравнивает налоговые обязательства физических лиц независимо от величины полученного дохода в год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Он призвал не забывать, что речь о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения ведется практически с того момента, когда в 2001 году была введена плоская 13-процентная ставка НДФЛ. И все эти годы дискуссии шли о сумме полученных «сверхдоходов» гражданами и размером повышенной ставки.

«В нашей стране частично данная мера обложения категории «сверхбогатых» была решена по транспортному налогу, когда с 2014 год был введен повышающий коэффициент в отношении легковых автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей, — сказал Ахмадеев. — Это позволило на уровне субъектов РФ дополнительно получить в бюджет порядка 38 млн рублей, а к 2018 году — дополнительно 146 млн рублей. Данный пример по транспортному налогу показателен в отношении введения прогрессивного налогообложения по НДФЛ с 2021 года».

Проблема, как пояснил экономист, в другом — какова должна быть шкала ставок по НДФЛ.

«Ответ на данный вопрос возможен только после подведения как минимум первых итогов действия текущего повышения до 15% ставки в 2021 году», — пояснил Ахмадеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за I полугодие 2020 года величина среднемесячной номинальной заработной платы по России составила порядка 50 тысяч рублей.

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