Самара, , 16:12 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты начали использовать в текущем году для борьбы с сорняками на полях Самарской области. Об этом сообщил руководитель отдела автоматизации компании «БИО-ТОН» Сергей Коновалов во время посещения предприятия первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым, 17 сентября передает пресс-служба областного правительства.

По его словам, в текущем году на предприятии начали применять беспилотные летательные аппараты для борьбы с сорняками в полях, поскольку на места посевов не может зайти обычная техника, чтобы не повредить всходы. Эта проблема решается путем использования дронов. Они не вредят растениям и ликвидируют сорняки.

Отмечается, что помимо этого, при помощи дронов начали проводить предуборочное подсушивание растений с помощью специальных препаратов. В результате созревание ускоряется, что облегчает сбор урожая. Так, один дрон за вылет может обработать два га площади. При этом он может выдержать ветер до 15 метров в секунду.

По словам Сергея Коновалова, результаты эксперимента будут видны по итогам года. Сейчас же говорить об экономических результатах эксперимента преждевременно.

Отмечается, что компания «БИО-ТОН» является крупнейшей агрокорпорацией Приволжского федерального округа по производству зерновых и зернобобовых культур, а также подсолнечника в России. Каждый год предприятие производит свыше 500 тысяч тонн подсолнечника, озимой и яровой пшеницы и других культур.

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