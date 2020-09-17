Москва,
17 сентября 2020, 15:15 — REGNUM Цены на нефть 17 сентября с утра резко падали после мощного двухдневного ралли, но во второй половине дня изменили направление на умеренный рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
«В итоге во второй половине дня цена Brent немного выросла, на 0,02% до $42,69 за баррель, а цена WTI — также на 0,02% до $40,46 за баррель.
Ураганы в Мексиканском заливе уже оказали негативное влияние на добычу нефти в США, что положительно сказалось на нефтяных ценах.
Однако беспокойства рынка относительно дисциплины в ОПЕК+ было поддержано сегодня заявлением ОПЕК относительно того, что «должники», которые должны были сократить добычу с мая в общей сложности на 2,38 млн б/с, пока не слишком торопятся её сокращать.
Если торги по Brent сегодня закроются выше $42 за баррель, то можно будет говорить о скором продолжении движения цены на $43 за баррель, и возможно, что выше.
На сегодня прогнозируется диапазон по цене Brent в $42−43 за баррель», — полагает эксперт.
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