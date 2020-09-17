Самара, , 14:59 — REGNUM Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов прибыл с рабочим визитом в Самарскую область. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, целью его поездки является подведение предварительных итогов посевной кампании текущего года в регионе. Кроме этого, будут рассмотрены перспективы развития отрасли в Самарской области. Джамбулат Хатуов ознакомится также и с производством масличных культур.

Отмечается, что поскольку масличные культуры являются основной позицией экспорта (наряду с зерновыми) в областной аграрной отрасли, то их развитию уделяется особой внимание.

По словам Джамбулата Хатуова, экспертная группа министерства останется в области на несколько дней, чтобы уделить особое внимание стратегии дальнейшего развития АПК региона, которую представит правительство области 18 сентября на расширенном совещании.

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