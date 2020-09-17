Москва, , 14:52 — REGNUM Траты на чиновников в России периодически сокращаются в периоды острых экономических кризисов. Но зачастую случается так, что снижение зарплат потом компенсируется увеличением всевозможных премиальных выплат и бонусов, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение Минфина РФ.

«Очень бы не хотелось, чтобы в нынешней непростой ситуации получилось бы так же. Не только Россия, но и весь мир столкнулись с неожиданной и невиданной ранее угрозой масштабной пандемии.

Есть риск последующего падения мировой и национальных экономик в достаточно глубокий кризис. В этой ситуации крайне важно, чтобы все, включая и чиновников, работали как единая команда.

Чтобы рядовые граждане видели, что не только их доходы снизились, но они упали и у «слуг народа». Ведь безработица растет (официальный уровень составляет 6,3%, а фактический, судя по вопросам населения, находится в диапазоне 7−9%).

Многие потеряли в зарплате или вынуждены были перейти на сокращенный рабочий график. Так что данная тема актуальна не только с точки зрения экономии государственных средств, но и с морально-этической стороны.

Вопросы социальной справедливости вызывают сейчас достаточно активный отклик, что нельзя не учитывать», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минфина России Антон Силуанов считает, что расходы на программы вооружений и жалованье чиновникам будут снижены для того, чтобы сбалансировать госбюджет РФ.

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