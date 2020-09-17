Тбилиси, , 14:56 — REGNUM В рамках постепенного снятия ограничений на международные авиаперевозки в Грузии с 1 октября будет возобновлен рейс Кутаиси — Рига. Это заявление, как передает грузинское «Общественное телевидение», 17 сентября на заседании правительства сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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Глава грузинского правительства сообщил, что самолеты по данному маршруту будут летать раз в неделю. Авиаперевозки будет осуществлять венгерская бюджетная компания WizzAir

Стоит отметить, что ранее министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила, что власти отходят от политики ограничений в период пандемии, к политике адаптации к новым условиям.

Глава минэкономики сказала, что ограничения на международные регулярные авиаперевозки будут снимать постепенно.

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