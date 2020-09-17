Ставрополь, , 14:55 — REGNUM Действие налоговых каникул для отдельных категорий предпринимателей планируют продлить на Ставрополье до 2023 года. Соответствующий законопроект направлен для рассмотрения в региональную думу, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе губернатора края.

Налоговые каникулы предлагается продлить для начинающих предпринимателей, которые осуществляют отдельные виды деятельности в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения. Подобная практика реализуется в крае с 2015 года.

Нулевой налоговой ставкой в течение двух лет смогут воспользоваться перечисленные категории предпринимателей, которые зарегистрируют свою деятельность в период с начала 2021 года до конца 2022 года.