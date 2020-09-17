Москва, , 14:36 — REGNUM В Москве инвесторы вложат около 100 млрд долларов в развитие промышленных зон. Об этом 17 сентября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, московские власти планируют привлечь на развитие территорий промышленных зон 7 трлн рублей. Средства, которые вложат в проекты, будут исключительно частные, без бюджетных вложений.

Ефимов рассказал, что в Москве обследовали 100% промышленных территорий и в проработке находятся проекты по комплексному развитию общей площадью 1,9 тыс. га.

«В мировой практике комплексный подход к развитию территорий используется довольно редко, чаще всего это точечные проекты, которые инициирует бизнес, а не город. Москва же видит редевелопмент одним из приоритетных направлений и с точки зрения привлечения инвесторов, и с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики Москвы», — заявил вице-мэр.

Он уточнил, что объём финансирования, на который рассчитывают городские власти, составляет до 7 трлн рублей.

По мнению вице-мэра Москвы, для города это направление работы позволит привести в порядок территории, которые ранее не приносили доход и «были неприглядны». Некоторые объекты, отмечает Ефимов, и вовсе были опасны для жителей. При этом инвесторы смогут получить площадки для реализации проектов.