Найроби, , 14:29 — REGNUM Эксперты рейтингового агентства Moody's прогнозируют, что экономика Кении вырастет на 1% в 2020 году. Об этом передаёт BBC Swahili со ссылкой на прогноз агентства.

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Напомним, что до начала пандемии коронавируса эксперты агентства прогнозировали, что рост крупнейшей экономики Восточной Африки составит 6%.

Особенно сильно пандемия затронула туристический сектор, и он может полностью не восстановиться еще в течение трех лет, заявили эксперты.

Однако в Moody's уверены, что в 2021 году произойдет серьёзный скачок в развитии экономики Кении, и ее рост вернется примерно к пяти процентам.

Однако в агентстве предупредили о растущем бюджетном дефиците из-за падения налоговых поступлений и спрогнозировали ужесточение государственных расходов.

В свою очередь, МВФ прогнозирует, что экономический рост стран Африканского континента в среднем сократится на 1,5% в 2020 году.