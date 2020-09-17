Москва, , 14:13 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта РФ проводит 17 сентября заседание межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к международным перевозкам.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» Максим Додонов © ИА Красная Весна

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В материалах к заседанию есть информация, что будет рассматриваться возможность разрешения авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнять рейсы из Москвы и Краснодара в Черногорию в аэропорт Подгорицы.

Напомним, что Черногория еще в августе 2020 года открыла границы для России, но прямое авиасообщение так и не было восстановлено.