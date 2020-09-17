Владикавказ, , 14:12 — REGNUM В Двух районах Северной Осетии планируется создание зон приоритетного экономического развития. Потенциальным резидентам этих зон власти региона предоставят налоговые преференции, сообщили в минэкономики республики.

На первых порах такие зоны планируется создать в Алагирском и Ирафском районах. Предпринимателям, которые захотят инвестировать в проекты на территории зон приоритетного экономического развития, обещают, в частности, освобождение от уплаты налога на имущество, а также транспортного и единого сельскохозяйственного налога.

Помимо этого, планируется, что налоговая ставка в размере 1% будет применяться для бизнеса, который выбрал для себя упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». При объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» налоговая ставка составит 5%.

По мнению заместителя главы минэкономразвития РСО-Алании Сослана Кочиева, такие меры станут «одним из важнейших инструментов привлечения инвесторов» в новые экономический зоны.