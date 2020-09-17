Берлин, , 14:12 — REGNUM Совместное предприятие FAW-Volkswagen выведет новый большой кроссовер Talagon на мировой авторынок в четвертом квартале 2020 года. Об этом 17 сентября сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Стоит отметить, что новинка станет первым семиместным внедорожником китайско-немецкого концерна, собранным на «тележке» MQB. В КНР новая модель может получить название Tanlang и Tanlv.

Внешне кроссовер выделяется стильным дизайном передних и задних фонарей, двумя патрубками системы выхлопа и ярким логотипом Volkswagen на задней части машины.

В линейке агрегатов авто будет присутствовать 86-сильный мотор объёмом два литра и более мощный 299-сильный V6 объёмом 2,5 л. Оба двигателя сочетаются с 7-скоростным «роботом» с двойным сцеплением и приводом 4×4.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса в августе нынешнего года российские автолюбители купили 11 400 легковых машин компании Volkswagen.

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