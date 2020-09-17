Ярославль, 17 сентября 2020, 14:02 — REGNUM Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей настаивает на продлении существующих мер государственной поддержки бизнеса ещё минимум на три года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.
В конце июля в Ярославле прошло VIII Межрегиональное совещание уполномоченных, где была дана оценка положения российского бизнеса в период пандемии и сформулированы основные предложения к власти. Итоговая резолюция форума была направлена в адрес органов власти и бизнес-объединений страны.
Как следует из этого документа, бизнес-омбудсмены настаивают на продлении существующих мер господдержки бизнеса минимум на 3 года. При этом условия предоставления этих мер должны быть смягчены, чтобы они стали доступны для как можно большего числа предпринимателей. Еще одна консолидированная позиция — необходимость продления режима ЕНВД и одновременная оптимизация других спецрежимов с целью безболезненного перехода бизнеса на другие налоговые режимы.
По словам Бакирова, в течение августа предложения Уполномоченных прошли обсуждение во всех регионах и были дополнены с учетом поступивших предложений. Таким образом, в резолюции отражена консолидированная позиция бизнес-омбудсменов, представителей общественных объединений, экспертного сообщества и самих предпринимателей.
Документ направлен в адрес правительства Ярославской области, Ярославской областной думы, федерального уполномоченного Бориса Титова, президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, Координационных советов по МСП в регионе и других общественных бизнес-объединений. В нём содержится ряд предложений в сферах налогообложения, государственной кадастровой оценки, тарифного регулирования, организации торговли, уголовного преследования предпринимателей и других.
Планируется, что в октябре в адрес правительства РФ будут направлены конкретные предложения по изменению действующего законодательства.