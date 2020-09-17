Минск, , 13:57 — REGNUM Белорусское дочернее предприятие Газпрома может заработать на поставках газа в Белоруссию в 2020 году $560 млн. Это следует из данных компании «Газпром трансгаз Беларусь».

В соответствии с раскрытием информации о крупных сделках, ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которое на 100% принадлежит Газпрому, договорились о поставках газа на $2,69 млрд с учетом НДС в этом году.

При этом «Газпром трансгаз Беларусь» и белорусская государственная производственная структура «Белтопгаз», которая обеспечивает газом потребителей, договорились о поставках природного газа на $3,25 млрд с учетом НДС.

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