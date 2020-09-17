Бишкек, , 13:47 — REGNUM Уже в ближайшие месяцы цены на дизельное топливо в Киргизии могут резко вырасти. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров республики сегодня, 17 сентября.

Отмечается, что грядущее подорожание связано с тем, что при нынешних темпах импорта объемы беспошлинных поставок дизтоплива из России могут быть исчерпаны уже до конца сентября.

Как уточняют в ассоциации, в этом случае дизтопливо до конца 2020 года будет поступать в республику с уплатой российской экспортной пошлины.

По этой причине госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Киргизии был заранее проинформирован о необходимости скорейшего проведения дополнительной корректировки индикативного баланса на текущий год.