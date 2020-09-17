Уфа, , 13:48 — REGNUM Ход строительства нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд») обсудили в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 17 сентября в Доме Республики состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова с председателем совета директоров турецкой компании «Лимак Холдинг» Нихатом Оздемиром и старшим вице-президентом банка ВТБ Юрием Молчановым, на которой были рассмотрены вопросы строительства «Восточного выезда».

По словам главы региона, этот проект очень важен для всей транспортной системы Башкирии и является самым масштабным для республики за последние годы.

Отмечается, что в прошлом году на это строительство было выделено из федерального бюджета 1,5 млрд рублей. Выделение еще двух млрд рублей было одобрено на днях.

По словам председателя совета директоров «Лимак Холдинг», компания не сбавляет темпы строительства, поэтому в 2023 году будут видны результаты труда.

Старший вице-президент банка ВТБ Юрии Молчанов отметил, что в настоящее время на стройке трудятся 750 рабочих, из них каждый второй — житель Башкирии. Кроме этого, планируется увеличить количество дорожных рабочих до 1,3 тысяч человек.

Сообщается, что в настоящее время подрядная организация уже выполнила горнопроходческие работы в автодорожном тоннеле со стороны проспекта Салавата Юлаева. Сейчас идет подготовка к проходке тоннеля во встречном направлении.

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