Москва, , 13:34 — REGNUM Россия вступила в число стран с наилучшими показателями развития человеческого капитала, особенно в части здоровья и образования. Это отразил Всемирный банк в обновлённом варианте Индекса человеческого капитала (ИЧК).

В 2020 году ИЧК рассчитали для 174 стран, в которых проживает 98% населения планеты. Для этого эксперты использовали данные о состоянии здоровья и образовании населения за период до марта текущего года.

«Улучшение в Российской Федерации главным образом касается показателей состояния здоровья», — отмечают в банке.

Так, в России выросла доля детей, которые доживут до пятилетнего возраста, и лиц в возрасте 15 лет, которые доживут до 60 лет. Также в стране снизились показатели низкорослости. Ещё десять лет назад России в топовой десятке не было.

Россия, а также Азербайджан, Албания, Черногория и Польша демонстрируют наиболее высокий в Европе и Центральной Азии прирост ожидаемой продолжительности обучения. В этих странах выросли показатели зачисления в среднюю школу и детские сады.

За последние десять лет в России снизилась смертность среди взрослого населения, хотя абсолютные значения смертности по-прежнему высоки, указано в докладе.

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