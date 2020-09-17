Чебоксары, , 13:34 — REGNUM В Чувашии по итогам восьми месяцев зарегистрирован спад промышленного производства. Из наблюдаемых отраслей рост отмечен только в электроэнергетике. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе — августе 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промышленного производства в Чувашии составил 98,3%, в том числе в обрабатывающих производствах — 96,3%, в электроэнергетике — 112,65, в водоснабжении и деятельности по ликвидации загрязнений — 97,1%, в сфере добычи полезных ископаемых — 99,6%.

За указанный период в структуре обрабатывающих производств спад отмечен в 14 отраслях, которые подпадают под мониторинг Чувашстата, рост зарегистрирован в восьми отраслях. Наибольшее снижение отмечено в металлургии (индекс 41,3%), производстве прочих транспортных средств и оборудования (63,7%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (74,6%). Максимальной рост зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий (индекс 128,7%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (118,9%).

Индекс промышленного производства в августе по сравнению с июлем 2020 года составил 103,6%, в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 году — 99,4%.