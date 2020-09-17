Москва, , 13:29 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 17 сентября курс доллара продолжает сохранять позиции выше 75 руб., однако курс евро опустился к минимумам прошлой недели на 88,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Волатильность остается невысокой, поскольку участники рынка так и не услышали конкретику в отношении сроков усиления стимулов от ФРС, хотя этот негатив был сглажен прогнозами удержания ключевой ставки на околонулевом уровне в ближайшие три года.

Подобная диспозиция оставляет возможным сценарий укрепления рубля до конца этой и на следующей неделе. Толчком к этому могут послужить налоговый период и сокращение геополитической премии на фоне отсутствия оперативных оргвыводов западных стран к России в отношении ситуации в Белоруссии и с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Согласно опросам Reuters, в сентябре компании переведут ФНС порядка 1,7 трлн руб., часть из которых может быть получена за счет конвертации валютной выручки. В отношении санкций, несмотря на сохранение недружественной риторики, пока идут лишь сигналы возможных ограничений в отношении физических лиц.

Таким образом, стоит ожидать дальнейших попыток закрепления курсом доллара ниже поддержки на 75 руб. с последующим ориентиром в 73,5 руб. Для курса евро таким целевым уровнем выступают 87,5 руб.

Поддержка рублю ощущается и от рынка энергоносителей. Несмотря на уменьшение негативного эффекта от обрушившегося на Мексиканский залив урагана «Салли» и неоднозначный характер недельного отчета по запасам от минэнерго США, который зафиксировал слабый спрос со стороны НПЗ, цены на нефть продолжают технический отскок даже в условиях укрепления доллара на рынке FOREX. Стоимость барреля нефти Brent растет на 0,3%, преодолев рубеж в $42.

Заседание Банка России 18 сентября, на котором с высокой вероятностью ключевая ставка останется без изменений на уровне 4,25% годовых, не окажет влияния на ход торгов рублем против ведущих валют.

Несмотря на ослабление интереса нерезидентов к участию в аукционах ОФЗ, Минфину за счет спроса со стороны локальных участников фактически удалось выполнить план на III квартал. 16 сентября ведомство привлекло 164 млрд руб. На оставшихся двух аукционах остается изыскать лишь 56 млрд руб.», — пояснил эксперт.

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