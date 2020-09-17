Варшава, , 13:26 — REGNUM 17 сентября депутаты польского Сейма рассмотрят законопроект о дополнительной поддержке арендаторов жилья. Меры направлены на смягчение негативных последствий пандемии на рынок недвижимости. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Заместитель министра развития Роберт Новицкий сообщил, что государственная помощь арендаторам жилья будет в виде субсидий. Её получат те, кто уже имеет право на жилищное пособие, т. е. на действующие в республике с 2001 года нормы о доплатах малоимущим лицам с целью помощи покрыть расходы на аренду и содержание жилищных помещений.

Решение о дополнительной помощи будет выдавать местное управление, а поддержка составит 1500 польских злотых (400 долларов США). При этом, она не должна превышать 75% от арендной платы.

Субсидия будет выплачивать ежемесячно на протяжении полугода. Роберт Новицкий поясняет, что условием получения её выплаты является соответствие критериям получателя жилищного пособия, а также снижение доходов на 25% по сравнению с 2019 годом.