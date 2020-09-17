Берлин, , 13:11 — REGNUM Реализация новых машин российской марки Lada в Европе упала по итогам августа 2020 года в 2,4 раза. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

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Так, на европейском авторынке в августе было продано 382 машины Lada. С января по август 2020 года продажи упали в 2,1 раза, до 1,742 тыс. экземпляров.

Отмечается, что за первые восемь месяцев 2020 года в Европе было продано 6,124 млн автомобилей — на 32% меньше, чем год назад. Наибольший спад продаж автомобилей был зафиксирован в Испании, Италии, Франции и Германии.

По прогнозам АСЕА, к концу 2020 года продажи автомобилей в Европе упадут до рекордных 25%, что связано с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом.

Напомним, в августе 2020 года авторынок России занял второе место по реализации новых машин в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

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