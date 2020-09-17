Стокгольм, , 13:27 — REGNUM 16 сентября шведские «Либералы» представили новое предложение об очередном резком снижении налогов для бизнеса. Бюджету данное сокращение корпоративных налогов обойдет на общую сумму в 10 миллиардов шведских крон (€961 млн). В партии считают, что данная мера поможет бизнесу оправиться от потерь кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 16 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Свой антикризисный пакет лидер «Либералов» подкрепила весомой фразой:

«Надо платить людям зарплаты, а не жить на пособия», — заявила лидер «Либералов» Нямко Сабуни.

Напомним, что 21 сентября для экономики Швеции наступит важный день, так как правительство представит законопроект бюджета на следующий год. По словам Сабуни, данное предложение «Либералов» о снижении налогов будет включена в проект бюджета на 2021 год.

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