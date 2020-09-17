Ульяновск, , 13:07 — REGNUM В Ульяновской области продлят меры поддержки бизнеса, принятые в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов на заседании всероссийского съезда организации «Опора России», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Действие антикризисных мер поддержки продлят до конца I квартала 2021 года, ссылаясь на «принцип неухудшения условий для бизнеса», закреплённый в бюджетной политике региона.

В Ульяновской области с начала пандемии принято четыре пакета антикризисных мер. В частности, предоставляется рассрочка по налоговым платежам и договорам займа, кредитные каникулы, снижена ставка налога на имущество, определены льготные ставки по единому налогу на вмененный доход, частично компенсируются затраты на коммунальные платежи и аренду.

По официальным данным, с начала года на поддержку бизнеса направлено более 1 млрд рублей.

Ранее в регионе был разработан план мероприятий по устойчивому экономическому развитию, состоящий из 55 мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируется продлить до 2025 года льготы для IT-компаний. Власти поясняют, что данная мера оказалась эффективной, ссылаясь на увеличение с 2016 года в 1,5 раза налоговых платежей от компаний, работающих в сфере информационных технологий.