Москва, , 13:03 — REGNUM Цены на нефть 17 сентября с утра отыграли часть ночного падения. Таким образом, Brent вернулась в районе $42 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Факел нефтепромысла (с) ИА Красная Весна

«С точки зрения техники первая цель по коррекции отыграна, поэтому в рамках сентябрьского тренда падение может продолжиться. Однако для этого необходимо подтвердить нисходящий тренд пробоем уровня $39,30 за баррель.

В целом поводы для продолжения снижения цены есть. Как минимум опасения относительно слабого спроса на топливо и начало восстановления производства на юго-востоке США после урагана «Салли».

С другой стороны, согласно данным по запасам сырой нефти в нефтехранилищах США, они снизились на 4,4 млн баррелей за неделю, завершившуюся 11 сентября, до 496 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации.

Кроме того, сегодня пройдет встреча комитета ОПЕК+, на котором, вряд ли будут звучать рекомендации дальнейшего сокращения добычи.

Однако для дальнейшего роста цен простое отсутствие рекомендаций повышать добычу не будет достаточным.

Требуются новые действия или хотя бы словесные интервенции, которые бы говорили в пользу дальнейшей балансировки спроса и предложения.

Если такие рекомендации будут даны, нефть может продолжить рост», — считает эксперт.

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