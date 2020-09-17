Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM К 2020 году Ленинградская область может столкнуться с финансовыми проблемами. Об этом во время заседания регионального правительства 17 сентября заявил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил финансист, в 2020 году на бюджет Ленобласти сильно повлияла пандемия коронавирусной инфекции и неустойчивая ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в первом полугодии в регионе было превышение плана по доходам на 5,2%. В настоящий момент в бюджете зафиксирована переплата на 12,8 млрд рублей, и в настоящий момент 7 млрд рублей уже предъявлено к возврату.

«Такая ситуация, с одной стороны, помогла нам пережить замедление экономики и обеспечить полностью финансирование всех наших публичных и нормативных обязательств, но сыграла с нами и негативную роль. Когда оцениваются субъекты Российской Федерации на предмет того, кому помогать, мы из-за этой ситуации не попали ни в первое, ни во второе распределение», — пояснил Роман Марков.

Поэтому в конце 2020 года регион столкнется с проблемами, когда вернется переплата с фактическими возвратами из бюджета.

Добавим, доходы областного бюджета на 2020 год прогнозировались в объеме 146,1 млрд рублей, расходы — 154,1 млрд рублей. Дефицит должен был составить 6% от собственных доходов.

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