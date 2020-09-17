Ульяновск, , 12:55 — REGNUM Ульяновский автозавод поднял цены на автомобили в России. Об этом 17 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

УАЗ «Патриот» Uaz.ru

Так, цены на большинство версий внедорожников УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» выросли на 10 — 15 тыс. рублей или на 0,9 — 1,2% по сравнению с прежней стоимостью. Больше всего подорожали модели УАЗ «Хантер». Они стали дороже на 20 тыс. рублей, то есть на 1,9 — 2,5% относительно прежних цен.

Диапазон цен на УАЗ «Хантер» теперь составляет от 814 000 до 1 078 900 рублей. Начальная версия УАЗ «Пикап» стоит 948 000 рублей, а максимальная — 1 482 000 рублей.

УАЗ «Патриот» теперь продается по цене от 928 000 до 1 390 000 рублей. Изменение цен не коснулось только спецверсий Antarctic Edition и Экспедиционный.

Напомним, в августе 2020 года стоимость машин Ульяновского автозавода выросла на 2000 рублей.

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