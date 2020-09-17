Стокгольм, , 14:15 — REGNUM Согласно последнему отчету Государственного бюро финансово-экономических методов управления Швеции, экономика страны справилась с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции, лучше, чем многие предполагали в начале этой весны. Более того, подчеркивают экономисты, по этой причине и антикризисные меры правительства оказались не столько дорогими. Об этом 16 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«Большая разница заключается в том, что последствия пандемии коронавируса будут меньшими, чем мы ожидали ранее. Во-первых мы не увидим такого большого падения ВВП, во-вторых затраты на антикризисные меры не будут такими большими, как мы предполагали», — заявила представитель ведомства Энн Софи Оберг.

Если говорить о конкретных цифрах, то ранее экономисты ведомства отмечали, что в июне этого года дефицит бюджета Швеции составит 311 миллиардов шведских крон (€29,9 млрд), однако теперь эта цифра снизилась до 204 млрд крон (€19,6 млрд). Налоговые поступления в текущем году сократятся на 86 миллиардов крон (€8,27 млрд), однако ранее потеря доходов шведского бюджета оценивалась в чуть более 130 миллиардов крон (€12,5 млрд).

В то же время Оберг подчеркнула, что новый отчет ведомства основан на двух принципиально важных вещах: за оставшиеся месяцы 2020 года в мире не будет никаких широкомасштабных локдаунов, а экономика Швеции будет находиться в состоянии восстановления до начала 2021 года.

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