Черкесск, , 12:36 — REGNUM Готовность предприятий жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесии к зимнему отопительному сезону в настоящее время составляет 90%. Работа по подготовке продолжится до 1 октября, когда все предприятия обязаны получить паспорта готовности. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ республики.

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"В рамках подготовки к отопительному периоду управляющими компаниями в многоквартирных домах проведена промывка и опрессовка инженерных сетей, ремонт кровли, замена инженерных коммуникаций, подготовка котельных и электрохозяйственного комплекса», цитирует представителя министерства РИА «Карачаево-Черкесия».

Готовность предприятий ЖКХ к отопительному сезону 2020−2021 г.г. была обсуждена в ходе селекторного совещания по вопросам организации работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона. Было отмечено, что прошлый отопительный сезон прошел в республике без срывов, поэтому при подготовке к нынешнему был учтен прошлогодний опыт, что позволяет надеяться на бесперебойную работу систем отопления в течение предстоящей зимы.