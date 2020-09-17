Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 12:31 — REGNUM Власти Забайкальского края объявили о начале отопительного сезона. Как сообщает сегодня 17 сентября, пресс-служба региона, прежде всего тепло падают в социальные объекты.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне запуска оборудования специалисты профильного министерства побывали на Центральной котельной городского поселения Орловск Агинского района. Чтобы подготовить этот объект к началу отопительного сезона, коммунальщики ЗабТЭКа вложили в этом году более миллиона рублей собственных средств. Почти два миллиона рублей на эти цели поступило из краевого бюджета.

«Отопительный период прошлого года прошел в штатном режиме. Коммунальщики своевременно подают тепло в наши дома», — отметил глава городского поселения «Орловское» Батор Бударжапов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2020 г. неготовыми оказались большинство котельных Тунгокоченского района. Тогда власти Забайкалья решили, что если работающие в регионе концессионеры не выполнят необходимые мероприятия, муниципальные власти рассмотрят возможность расторжения соглашений. Тем временем, температура воздуха в Забайкалье уже опускалась — 5 °C.

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