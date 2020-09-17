Брюссель, , 12:25 — REGNUM Новую стратегию развития, призванную кардинально изменить порядок осуществления платежей и исполнения операций с ценными бумагами, представила система обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, компания модернизирует инфраструктуру для трансграничных операций, после чего финансовые институты по всему миру смогут исполнять транзакции «мгновенно и беспрепятственно». Коренным образом изменится процесс проведения платежей и операций с ценными бумагами, он станет «более бесшовным, быстрым, качественным и надежным».

Компания расширит охват различных сегментов клиентов и будет предоставлять новые услуги.

«Мы будем внедрять инновации в области данных, совмещающие решения для контроля и управления рисками, которые ожидают получить от нас участники рынка», — заявил председатель совета директоров SWIFT Явар Шах.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) было основано в 1973 году при участии 248 банков из 19 стран. Штаб-квартира компании находится в Бельгии.