Москва, , 12:18 — REGNUM За половину сентября 2020 года в России корректировка цен затронула 22 автомобильные компании из 49 официально представленных на рынке. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

По результатам исследования аналитиков издания, за первую половину сентября рост цен на всю модельную линейку зафиксирован у компаний: Citroen (на 1,7 — 5,0%), Peugeot (на 0,8 — 1,7%), FAW (на 9,7 — 13,8%) и УАЗ (на 0,9 — 2,5%).

Среди премиальных марок самые крупные изменения цен произошли у японской марки Lexus и британского бренда MINI. Так, 11 моделей компании Lexus подорожали на 0,8 — 15,4%, а модельная линейка MINI подорожала полностью на 2,0 — 9,0%, кроме кроссовера Countryman.

Напомним, с января по август текущего года продажи новых транспортных средств в РФ достигли 983 787 экземпляров (без учета продаж силовым и дипломатическим структурам в РФ). Это на 12,2% меньше, чем год назад.

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