Сеул, , 12:28 — REGNUM С января по 16 сентября объём чистых покупок на рынке ценных бумаг Южной Кореи индивидуальными инвесторами составил 55,9 трлн вон (~$47,6 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской биржи.

По состоянию на 15 сентября депозитные вклады индивидуальных инвесторов составили 56,6 трлн вон (~$48,2 млрд), что на 29,2 трлн вон (~$24,8 млрд) больше по сравнению с концом прошлого года.

Кроме того, по состоянию на 14 сентября объём средств, потраченных южнокорейскими частными инвесторами на покупку акций иностранных компаний, составила 16 трлн вон (~$13,57 млрд).

Известно, что в 2017 году южнокорейские инвесторы приобрели акции иностранных компаний на сумму $1,45 млрд, в 2018 году — $1,57 млрд, в 2019 году — $2,51 млрд.