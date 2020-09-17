Киев, , 12:10 — REGNUM Главная суть проекта госбюджета Украины на 2012 год — нарастить госдолг и немного порадовать бедных, заявил в своем комментарии 17 сентября украинский экономист Александр Гончаров.

Эксперт напоминает, что проект бюджета-2021 утвержден с дефицитом в 6% ВВП, и задается вопросом, почему у Украины появились такие огромные дыры в госбюджете.

«Смею утверждать: потому, что у нас беспрецедентно высокий уровень офшоризации и примитивизации монопольно-олигархической экономики. Такого ни в одной другой стране Европы нет», — заявил Гончаров.

Специалист отмечает, что в правительстве, чтобы не «заморачиваться» лишний раз, пошли привычным путем «мелких подачек».

«Кабмин предложил Верховной раде установить с 1 января 2021 г. прожиточный минимум в размере 2189 грн., а минимальную зарплату — 6000 гривен. И это при лишь запланированной на следующий 2021 год инфляции на уровне 7,3% и уже анонсированном дальнейшем повышении цен на энергоресурсы и тарифы ЖКХ. Неужели власти думают, что рядовым украинцам деньги с неба падают?» — задается вопросом эксперт.

Он саркастически предполагает, что в бюджете, возможно, предусмотрены новые рабочие места и рывок украинской промышленности.

«Увы… да и зачем это властям? Проще же не останавливать печатный станок и брать-брать всё новые и новые дорогие кредиты, а также всеми силами поддерживать пирамиду на рынке облигаций… Поэтому 2/3 доходной части госбюджета-2021 наши финансовые власти планирует сформировать за счет кредитных и заемных денег на внутреннем и внешних рынках», — резюмировал Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не видит особенных проблем в том, что в проекте госбюджета на 2021 год заложен дефицит в 6% ВВП. По его словам, министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита.

14 сентября правительство Украины одобрило проект госбюджета-2021 и передало его на рассмотрение Рады. В документе предусматривается дефицит на уровне 270 млрд грн. или 6% от ВВП, курс на уровне 29,1 грн. за доллар, инфляция — 7,3%, средняя зарплата — 13 632 грн., уровень безработицы — 9,2%.