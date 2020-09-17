Ставрополь, , 12:09 — REGNUM Ставрополье вошло в число регионов, которым направлены дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт автодорог. По распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в край поступило около 950 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Большая часть из этой суммы, а именно 547 млн рублей, пойдет на реализацию в крае национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отмечается, что благодаря этим средствам удастся до 71 увеличить количество объектов, которые будут отремонтированы в 2020 году в рамках нацпроекта.

Остальные 400 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на реконструкцию автодороги в районе курортного парка Малое седло в Кисловодске, которая будет вестись в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортной системы». Речь идет об участках от Олимпийской базы до родника и от родника до поселка Белореченский.