Москва, , 11:57 — REGNUM В России следует отменить так называемый налоговый маневр, так как он сделал нефтепереработку убыточной и вынудил государство дотировать ее. Об этом корреспондент ИА REGNUM 17 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который, рассуждая о налогообложении в России, сказал, что «все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми»

«Налоговая политика властей России должна быть направлена на то, чтобы вытащить из тени 30 млн человек. Это главная задача. Люди с доходом ниже двух прожиточных минимумов подоходный налог и обязательные взносы не должны платить вообще, — сказал Делягин. — Чем человек богаче, тем больше он должен платить. Шкала налогов должна быть прогрессивной. И налог на сверхвысокие личные доходы должен быть выше налога на прибыль, чтобы эти деньги было выгодно направлять на производство, а не на личное потребление».

Также Делягин отметил, что налог на добычу полезных ископаемых должен быть диверсифицирован по природно-климатическим и горно-геологическим условиям.

«Кроме того, надо отменить налоговый маневр. Он сделал убыточной всю нефтепереработку и заставил государство дотировать ее. НДС нужно снизить до 10%. Потому что себестоимость криминальных операций вокруг НДС как раз составляет 10%. Всё, что свыше, это прибыль организованной преступности», — пояснил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что правительство ставит задачу по эффективности расходов денег.

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