Москва, 17 сентября 2020, 11:57 — REGNUM В России следует отменить так называемый налоговый маневр, так как он сделал нефтепереработку убыточной и вынудил государство дотировать ее. Об этом корреспондент ИА REGNUM 17 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который, рассуждая о налогообложении в России, сказал, что «все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми»
Также Делягин отметил, что налог на добычу полезных ископаемых должен быть диверсифицирован по природно-климатическим и горно-геологическим условиям.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что правительство ставит задачу по эффективности расходов денег.
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