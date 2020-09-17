Мадрид, , 11:51 — REGNUM За период с января по август 2020 года продажи новых легковых машин в странах Евросоюза упали на 32%. Об этом сообщает 17 сентября Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

Так, по данным ассоциации, с начала 2020 года по август включительно на европейском авторынке было продано свыше 6,1 млн новых легковых машин. Самое большое падение продаж было зафиксировано в Испании. Там продажи упали на 44%. Кроме того, на итальянском авторынке продажи сократились на 38,9%, на авторынке Франции — на 32%, а в Германии реализация упала на 28,8%.

Отмечается, что за два последних месяца падение продаж в странах Евросоюза замедлилось. В июле в семи странах из 27 был даже зафиксирован рост спроса на машины.

В прошлом месяце число регистрируемых новых машин в Евросоюзе сократилось на 18,9%. При этом авторынок Италии почти приблизился в августе к уровню продаж прошлого года.

Напомним, в августе 2020 года первое место по продажам новых машин в Европе заняла Германия.

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