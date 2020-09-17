Тбилиси, , 11:57 — REGNUM В ближайшее время в Грузии может быть восстановлено регулярное авиасообщение с другими странами. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 17 сентября сообщила журналистам министр экономики страны Натия Турнава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

Как рассказала глава ведомства, Грузия вместо введения жестких ограничений будет переходить к адаптации к жизни во время пандемии. Министр сообщила, что ведутся переговоры с венгерской бюджетной авиакомпанией Wizzair и ирландским авиаперевозчиком Ryanair.

«В ближайшие дни мы примем решение о восстановлении регулярных полетов Wizzair, что, разумеется, будет сделано очень осторожно и поэтапно. Переговоры о том, в какой последовательности возобновятся полеты, активно ведутся и с Ryanair», — сказала Турнава.

Она добавила, что в течение сентября планируется организовать примерно 90 перелетов.

Стоит отметить, что в Грузии несколько раз переносили дату возобновления регулярных международных авиарейсов. Накануне стало известно, что в стране выявили 196 случаев заражения коронавирусом. Это является самым большим показателем за время пандемии.

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