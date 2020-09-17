Киев, , 11:41 — REGNUM Власти Ровненской области Украины заявляют о продаже разрешений на легальную добычу янтаря на аукционах.

Соответствующую информацию обнародовала 17 сентября пресс-служба облгосадминистрации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что на аукционы выставили три участка: два — в Дубровицком районе и один — в Сарнах.

Начальная цена трех участков была 1,4 млн грн, а во время аукционов выросла в 23,5 раз и составила 33 млн грн. Всего участие в торгах приняли 12 фирм.

Облгосдаминистрация уточняет, что победители получили специальные разрешения на 5 лет. Документы дают право проводить геологическое изучение и дальнейшее добычи янтаря на указанных участках.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Верховная рада приняла, а президент Зеленский подписал закон об урегулировании вопроса добычи янтаря.

На Украине заявляют, что страна занимает третье место в мире после Польши и России по разведанным запасам янтаря. В основном янтарь находится в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях, и ранее его добыча осуществлялась исключительно нелегальными методами.