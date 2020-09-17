Москва, 17 сентября 2020, 11:28 — REGNUM Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний, который вновь возглавил «Лукойл».
Выручка нефтяной компании за 2019 год составила 7,841 трлн рублей. Далее в рейтинге идут «Сургутнефтегаз» (выручка 1,814 трлн), X5 Retail Group (1,734 трлн), «Магнит» (1,369 трлн) и «Татнефть» (932,3 млрд).
В десятку также вошли «Новатэк» (877,8 млрд), «Норильский никель» (831,7 млрд), Evraz (770,3 млрд), группа компаний «Мегаполис» (752,3 млрд) и Новолипецкий металлургический комбинат (684,4 млрд).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России, на первом месте вновь оказалась президент компании Inteco Management Елена Батурина.
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