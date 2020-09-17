Москва, , 11:24 — REGNUM В настоящее время повышать в России налоги — это значит гробить экономику и сокращать налоговые поступления в следующие периоды. Об этом 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который, рассуждая об увеличении в РФ налогообложения, сказал, что «пакет налоговых законов» «позволяет обеспечить необходимые доходы» и что «все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми».

«Я к таким словам отношусь с большим стыдом. Они показывают, что премьер-министр освоил набор для сотрясания воздуха, но смысл издаваемых им звуков он не понимает. Если бы господин Мишустин почитал отчетность подведомственного ему министерства финансов, то он бы увидел, что неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета составляют 12,9 трлн рублей по состоянию на 1 сентября. А значит говорить о том, что бюджету на что-то не хватает денег, значит либо расписываться в своей лживости либо безграмотности», — сказал Делягин.

Кроме того, экономист раскритиковал планы властей РФ повышать налоги в условиях кризиса.

«В условиях кризиса, а коронабесие усугубило последствия глобальной депрессии, повышать налоги — это значит гробить экономику и сокращать налоговые поступления в следующих периодах. То есть это разрушение экономики. И то, что люди такого уровня у нас становятся премьер-министрами, это приговор всей политической системе Российской Федерации», — подчеркнул Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также сказал, что устойчивость экономики гарантирует выполнение всех социальных обязательств.

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