Москва, , 11:25 — REGNUM За первые восемь месяцев 2020 года цены на автомобили с пробегом в России выросли на 4 — 5%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании «Automama-розничная сеть автомобилей с пробегом».

Так, цены на машины, возраст которых составляет до трех лет, выросли на вторичном авторынке РФ на 6%, а на подержанные машины возрастом от трех до 10 лет — почти на 3%.

Отмечается также, продажи на вторичном авторынке России в августе выросли на 10,5% по сравнению августом прошлого года. Всего в прошлом месяце в стране было продано 554,6 тыс. подержанных авто.

По информации сети автоцентров Fresh Auto, самой большой популярностью на вторичном рынке России пользовались модели Lada, Toyota, Nissan, Hyundai и Kia.

«Дефицит моделей, растущие цены на ассортимент автосалонов вместе с желанием отказаться от использования общественного транспорта стимулируют спрос на авто с пробегом, прайсы которых увеличиваются постепенно», — сообщили в пресс-службе Fresh Auto.

Напомним, Ford Focus стал самым покупаемым подержанным автомобилем в России за период с января по август 2020 года.

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