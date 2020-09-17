Светлогорск, Калининградская область, 17 сентября 2020, 11:22 — REGNUM В Калининграде объявлены имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).
Финалистами конкурса стали 19 участников из 13 регионов: 4 — из Санкт-Петербурга, 3 — из Калининградской области, 2 — из Московской области, а также по одному финалисту из Архангельской, Белгородской, Вологодской, Ленинградской, Тюменской областей, Камчатского и Хабаровского краев, Москвы, Карачаево-Черкесской Республики и Кемеровской области — Кузбасса.
Напомним, 15 и 16 сентября в Калининградской области, на территории культурного центра «Янтарь-Холл» в Светлогорске состоялся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства, получивший название «Балтика». В нем приняли участие 80 конкурсантов из 29 регионов России, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.
В течение двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам конкурсантыполучили обратную связь и экспертную оценку.
На подведении итогов полуфинала «Балтика» к участникам конкурса, экспертам и гостям обратился Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
Руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил: «Участники полуфинала «Балтика» показали высокие результаты во время решения профессиональных кейсов, предлагали интересные решения и демонстрировали командный дух. Самым интересным оказался проектный день. У экспертов и жюри вызывало много споров каждое выступление, большинство представленных проектов хотелось поддержать и взять в финал. Конкурс остаётся конкурсом, поэтому дальше прошли самые лучшие из них. Полуфинал «Балтика» запомнился большим количеством арт-проектов и душевностью предлагаемых идей. Никого не оставил равнодушным проект развития туризма для людей с разными физическими ограничениями. Уверены, что этот полуфинал достойно будет представлен своими мастерами на финале».
По словам президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, 2,5 млн человек работают в индустриигостеприимства, а со смежными отраслями это 7 млн человек.
Президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по международным связям и гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман пожелал не расстраиваться тем, кто не вышел в финал: «Вам дали советы эксперты, прислушайтесь к тому, что вам от чистого сердца говорят профессионалы. Я уверен, что любой проект можно доработать так, чтобы он стал как минимум интересным, а как максимум прибыльным».
На торжественной церемонии закрытия грант от Калининградской области в размере 1 млн рублей на реализацию своего проекта в следующем году был вручен участнику из Подмосковья Григорию Титову.
В рамках полуфинала конкурса состоялись встречи и мастер-классы с приглашенными экспертами отрасли. Наставник конкурса «Мастера гостеприимства», телеведущий Джон Уоррен провел мастер-класс «Как понять Россию и полюбить ее». Спикер ответил на вопросы о своем блоге и поделился своей историей успеха. Любимыми российскими регионами Уоррен назвал Хабаровск, Шантарские острова и Курилы.
Директор по инновациям ЦРРТ Сергей Музжавлев провел мастер-класс на тему «Гостеприимство — как компетенция бизнеса, людей, государства», на котором поделился идеями о том, как развивать проекты в сфере туризма. Эксперт дал четкую бизнес-стратегию, которая подойдет для любой компании и проекта. Он также выделил важные критерии «условного показателя гостеприимства» — ухоженность, безопасность, комфорт, сервис и «вау-эффект», то есть эмоции.
Региональные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» уже состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске, Уфе, Ялте и Калининградской области. В ближайшее время они также пройдут в Салехарде и Иркутске. Лучшие участники сразятся за звание «Мастеров гостеприимства» в финале конкурса, проведение которого запланировано на октябрь 2020 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».