Светлогорск, Калининградская область, , 11:22 — REGNUM В Калининграде объявлены имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Финалистами конкурса стали 19 участников из 13 регионов: 4 — из Санкт-Петербурга, 3 — из Калининградской области, 2 — из Московской области, а также по одному финалисту из Архангельской, Белгородской, Вологодской, Ленинградской, Тюменской областей, Камчатского и Хабаровского краев, Москвы, Карачаево-Черкесской Республики и Кемеровской области — Кузбасса.

Напомним, 15 и 16 сентября в Калининградской области, на территории культурного центра «Янтарь-Холл» в Светлогорске состоялся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства, получивший название «Балтика». В нем приняли участие 80 конкурсантов из 29 регионов России, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

В течение двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам конкурсантыполучили обратную связь и экспертную оценку.

На подведении итогов полуфинала «Балтика» к участникам конкурса, экспертам и гостям обратился Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

«В этом конкурсе совершенно точно нет проигравших. Я уверен, что все проекты так или иначе получат поддержку», — подчеркнул он.

Руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил: «Участники полуфинала «Балтика» показали высокие результаты во время решения профессиональных кейсов, предлагали интересные решения и демонстрировали командный дух. Самым интересным оказался проектный день. У экспертов и жюри вызывало много споров каждое выступление, большинство представленных проектов хотелось поддержать и взять в финал. Конкурс остаётся конкурсом, поэтому дальше прошли самые лучшие из них. Полуфинал «Балтика» запомнился большим количеством арт-проектов и душевностью предлагаемых идей. Никого не оставил равнодушным проект развития туризма для людей с разными физическими ограничениями. Уверены, что этот полуфинал достойно будет представлен своими мастерами на финале».

«Подводя итоги седьмого полуфинала «Балтика» всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», прежде всего, хотел бы поблагодарить всех участников этого этапа проекта. Вызывают восхищение и уважение профессионализм, креативность и ответственность, с которыми участники полуфинала подошли к выполнению всех заданий, участию в интеллектуальных играх, подготовке своих проектов и их презентации. В ходе оценки представленных участниками предложений и инициатив по развитию российского туризма членами жюри были рассмотрены десятки перспективных идей, направленных на развитие территорий, музейных объектов, создания школы гостеприимства, кемпингов и других объектов туриндустрии. Реализация подобных проектов даст мощный импульс для развития туризма в Калининградской области и в России в целом. Ряд инициатив и их авторов получат поддержку со стороны ОСИГ. Уверен, интеграция лучших проектов позволит внести значимую лепту в формирование в нашей стране индустрии гостеприимства высокого уровня и создать уникальные востребованные предложения на рынке внутреннего и въездного туризма в России», — прокомментировал наставник конкурса, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян.

По словам президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, 2,5 млн человек работают в индустриигостеприимства, а со смежными отраслями это 7 млн человек.

«Я сегодня посмотрел и вижу, что нашего полку прибыло. Люди, которые проработали в туристической отрасли много лет, говорят одно и то же: «Возьмите российский журнал Forbes. Среди олигархов вы там не увидите много людей из нашей индустрии. Но если бы Forbes напечатал список самых счастливых людей России, то там половина точно была бы из туризма». У нас интересная, полная увлекательных путешествий жизнь, в которой много друзей не только из России, но и из других стран. Это наш выбор», — отметил спикер.

«Я считаю, что конкурс «Мастера гостеприимства» своевременный и нужный проект. Участники меня очень вдохновили и очень удивили. И я надеюсь, что наши общие дела будут иметь большое будущее и хорошее продолжение», — отметил заместитель председателя Правительства Республики Калмыкия Сангаджи Тарбаев.

Президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по международным связям и гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман пожелал не расстраиваться тем, кто не вышел в финал: «Вам дали советы эксперты, прислушайтесь к тому, что вам от чистого сердца говорят профессионалы. Я уверен, что любой проект можно доработать так, чтобы он стал как минимум интересным, а как максимум прибыльным».

На торжественной церемонии закрытия грант от Калининградской области в размере 1 млн рублей на реализацию своего проекта в следующем году был вручен участнику из Подмосковья Григорию Титову.

В рамках полуфинала конкурса состоялись встречи и мастер-классы с приглашенными экспертами отрасли. Наставник конкурса «Мастера гостеприимства», телеведущий Джон Уоррен провел мастер-класс «Как понять Россию и полюбить ее». Спикер ответил на вопросы о своем блоге и поделился своей историей успеха. Любимыми российскими регионами Уоррен назвал Хабаровск, Шантарские острова и Курилы.

Директор по инновациям ЦРРТ Сергей Музжавлев провел мастер-класс на тему «Гостеприимство — как компетенция бизнеса, людей, государства», на котором поделился идеями о том, как развивать проекты в сфере туризма. Эксперт дал четкую бизнес-стратегию, которая подойдет для любой компании и проекта. Он также выделил важные критерии «условного показателя гостеприимства» — ухоженность, безопасность, комфорт, сервис и «вау-эффект», то есть эмоции.

Региональные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» уже состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске, Уфе, Ялте и Калининградской области. В ближайшее время они также пройдут в Салехарде и Иркутске. Лучшие участники сразятся за звание «Мастеров гостеприимства» в финале конкурса, проведение которого запланировано на октябрь 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».