Жуковский, Московская область, , 11:19 — REGNUM Минтранс Московской области через суд пытается изъять земельный участок у ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Речь идёт о наделе с разрешённым использованием — под штаб-квартиру корпорации. Арбитраж Московской области начнёт рассматривать требование 29 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Юристы Moneyball.info

Иск от министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области к корпорации об изъятии земельного участка для государственных нужд поступил в начале августа 2020 года. 17 сентября стало известна дата судебного разбирательства. Дело приняла судья Кузьмина.

Истец требует изъять для госнужд участок площадью 4058 кв. м, образованный из участка общей площадью 25 209 кв. м. Надел расположен в Жуковском на улице Туполева и по документам предназначен под штаб-квартиру корпорации. Министерство предлагает установить размер рыночной цены части участка «с учётом величины убытков» 35 793 394 рубля, где рыночная цена надела — 21 130 006 рублей, а компенсация убытков — 14 663 388 рублей.

Если иск удовлетворят, то минтранс просит считать решение суда основанием для государственной регистрации прекращения права собственности «OAK» на участок и возникновения права на него за истцом.

По данным публичной карты, тот участок, из которого образован спорный надел, оценивается в 121 850 726,58 рубля кадастровой стоимости.