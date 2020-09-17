Москва, , 10:56 — REGNUM Дефицит новых легковых машин в дилерских салонах в России скорее всего сохранится до конца 2020 года. Об этом заявил вице-президент ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев в интервью РИА Новости.

Сильнее всего дефицит коснётся импортируемых машин. При этом выравнивание спроса и предложения на авторынке не стоит ожидать ранее, чем через один-три месяца, считает Мосеев.

«Дефицит закончится через 1−3 месяца в зависимости от бренда, некоторые компании могут испытывать дефицит до конца года в части импортируемых машин», — уверен вице-президент РоАД.

Он добавил, что причиной такой ситуации на авторынке является ослабление рубля и негативные прогнозы ОПЕК по уровню потребления нефти в мире. Мосеев отметил, что цена на рубль сильно зависит от стоимости на нефть, поэтому девальвация рубля имеет высокую вероятность. В этой ситуации автопроизводители будут потихонечку увеличивать цены на свои модели.

Напомним, в августе 2020 года в РФ было продано 142 611 новых автотранспортных средств.

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